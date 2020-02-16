Ботанический сад Твери приглашает на мастер-класс «Тайны гербария»
19 февраля в Ботаническом саду ТвГУ пройдет образовательный творческий мастер-класс «Тайны гербария».
Проведет его - заведующая отделом Дендрологии сада Елена Бойкова. Елена Валентиновна научит посетителей правилам и методам сбора и сушки растений, расскажет, для чего нужен гербарий ученым-ботаникам, и где еще его можно применить в обычной жизни.
- Украшение интерьера домов "гербарными" постерами и картинами уже не один век является одним из самых стильных и красивых элементов домашнего декора. Так что приходите! - приглашают специалисты Ботанического сада.
И предупреждают: "просим взять с собой большую книгу или плотную папку, чтобы Вы могли забрать с собой изготовленные материалы для украшения вашего дома".
Вся информация по телефону: 8-904-351-43-42.
Стоимость участия - 300 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU