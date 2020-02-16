Ботанический сад Твери приглашает на мастер-класс «Тайны гербария»

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:12:25+03:00

Изготовленные материалы можно будет забрать с собой

Изменить размер текста: A A

19 февраля в Ботаническом саду ТвГУ пройдет образовательный творческий мастер-класс «Тайны гербария».

Проведет его - заведующая отделом Дендрологии сада Елена Бойкова. Елена Валентиновна научит посетителей правилам и методам сбора и сушки растений, расскажет, для чего нужен гербарий ученым-ботаникам, и где еще его можно применить в обычной жизни.

- Украшение интерьера домов "гербарными" постерами и картинами уже не один век является одним из самых стильных и красивых элементов домашнего декора. Так что приходите! - приглашают специалисты Ботанического сада.

И предупреждают: "просим взять с собой большую книгу или плотную папку, чтобы Вы могли забрать с собой изготовленные материалы для украшения вашего дома".

Вся информация по телефону: 8-904-351-43-42.

Стоимость участия - 300 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU