20-летний житель Подмосковья выпил с 44-летней подругой в Тверской области, а потом обокрал её

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:58:43+03:00

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44-летняя жительница города Нелидово Тверской области обратилась в полицию. Женщина сообщила, что у нее из дома при странных обстоятельствах пропал телефон, который она оценила в 18 000 рублей.

Уже в квартире потерпевшей выяснилось, что она распивала дома алкоголь с малознакомым парнем. Вместе с его уходом и пропал телефон.

После опроса свидетелей, изъятия следов рук предполагаемого злоумышленника и обследования места возможного сбыта краденого, у сотрудников уголовного розыска появилась информация о подозреваемом.

Им оказался 20-летний житель Московской области. В содеянном он сознался.

- Возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU