"Завораживает абсолютно": В тверском Театре кукол состоялась премьера спектакля "Дары волхвов"
14 февраля в Тверском театре кукол состоялась премьера спектакля "Дары волхвов" режиссера-постановщика Ивана Карпова, который зрители сразу назвали открытием.
В спектакле представлена оригинальная интерпретация рассказа известного американского писателя О'Генри. Особенность постановки - артисты управляют самой сложной системой кукол - марионеткой.
Зрители благодарят за необыкновенную сказку и подчеркивают, что это волшебство, наполненное деталями, "завораживает абсолютно". Ангелы, куклы, трепетные руки...
Отметим еще, что декорации, костюмы героев, куклы и реквизит выполнены в духе атмосферы рождественского Нью-Йорка XX века. Новая постановка обещает интригу на протяжении всего действия и неожиданную развязку в финале.
Следующий показ - 19 февраля.
Новая постановка обещает интригу на протяжении всего действия. Фото: Тверской театр кукол
ИСТОЧНИК KP.RU