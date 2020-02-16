2020-02-16T15:27:11+03:00
Звезды

"Завораживает абсолютно": В тверском Театре кукол состоялась премьера спектакля "Дары волхвов"

Особенность постановки - артисты управляют марионетками
Ирина ТАРАСОВА
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Ангелы, куклы, трепетные руки... Фото: Тверской театр куколАнгелы, куклы, трепетные руки... Фото: Тверской театр кукол
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14 февраля в Тверском театре кукол состоялась премьера спектакля "Дары волхвов" режиссера-постановщика Ивана Карпова, который зрители сразу назвали открытием.

В спектакле представлена оригинальная интерпретация рассказа известного американского писателя О'Генри. Особенность постановки - артисты управляют самой сложной системой кукол - марионеткой.

Зрители благодарят за необыкновенную сказку и подчеркивают, что это волшебство, наполненное деталями, "завораживает абсолютно". Ангелы, куклы, трепетные руки...

Отметим еще, что декорации, костюмы героев, куклы и реквизит выполнены в духе атмосферы рождественского Нью-Йорка XX века. Новая постановка обещает интригу на протяжении всего действия и неожиданную развязку в финале.

Следующий показ - 19 февраля.

Новая постановка обещает интригу на протяжении всего действия. Фото: Тверской театр кукол

Новая постановка обещает интригу на протяжении всего действия. Фото: Тверской театр кукол

ИСТОЧНИК KP.RU

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