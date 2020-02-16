Пожарные Твери вынесли из горящей квартиры мужчину
Пожар в квартире пятиэтажного дома №32, расположенного в Твери на Петербургском шоссе, начался 15 февраля поздно вечером. Об этом очевидцы тут же сообщили в оперативную дежурную службу.
На место отправились два отделения пожарно-спасательной части №3. По приезду сильное задымление наблюдалось в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже, где по информации соседей находился человек.
- Хозяин квартиры был спасен звеном газодымозащитной службы. Пострадавшего осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, прибывшие на место. Угрозы его жизни нет, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Пожар удалось быстро ликвидировать. Локализация пожара была объявлена в 22:08. Ликвидация пожара - в 22:19.
Огонь повредил постельные принадлежности на площади 1 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU