2020-02-16T12:32:56+03:00
Происшествия

Пожарные Твери вынесли из горящей квартиры мужчину

Угрозы его жизни нет, возгорание ликвидировано
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Хозяин квартиры был спасен звеном газодымозащитной службы. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиХозяин квартиры был спасен звеном газодымозащитной службы. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Пожар в квартире пятиэтажного дома №32, расположенного в Твери на Петербургском шоссе, начался 15 февраля поздно вечером. Об этом очевидцы тут же сообщили в оперативную дежурную службу.

На место отправились два отделения пожарно-спасательной части №3. По приезду сильное задымление наблюдалось в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже, где по информации соседей находился человек.

- Хозяин квартиры был спасен звеном газодымозащитной службы. Пострадавшего осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, прибывшие на место. Угрозы его жизни нет, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Локализация пожара была объявлена в 22:08. Ликвидация пожара - в 22:19.

Огонь повредил постельные принадлежности на площади 1 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожарные Твери вынесли из горящей квартиры мужчину
Матч тверского «Динамо» и воронежского «Бурана» начнется с музыки «Ундервуда»
30-летний безработный угнал в Тверской области мотоцикл «Хонда»
Вечер молодой поэтессы Маргариты Годустовой пройдет в Твери в рамках проекта "Осторожно: поэзия!"
Привлечение санитарной авиации потребовалось для транспортировки в Тверь пациентки
Зрители «Сказок про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗе смогут помочь бездомным животным
В воскресенье и понедельник в Твери порывы ветра будут сбивать с ног
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись легковушка и грузовик
Литературный концерт по "Голубой книге" Михаила Зощенко пройдет в Твери
Снег растаял, ранее судимые отправились по домам и дачам Тверской области за инструментом
При столкновении двух авто в Твери пострадал человек
Неделя тверской книги раскроет "таинства Высочайшего быта"
День православной молодежи в Твери пройдет с копьем и щитом
Трех уроженцев страны СНГ задержали в Твери по подозрению в сбыте наркотиков
В Тверской области проходят мероприятия в память вывода войск из Афганистана
Роковые питерские барышни из группы "Ива Нова" привезут в Тверь этно-экстрим
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
СК Тверской области начал проверку по факту непристойных предложений в соцсетях несовершеннолетним девушкам
В Твери в этом году отремонтируют гораздо больше дорог, чем в 2019-м
В дома жителей Заволжского района Твери вернулось электричество
Миллион на туробъект: В Тверской области объявили конкурс для бизнесменов
В Фировском районе Тверской области утонул мужчина
Девушки Твери перед 23 февраля разошлют открытки солдатам-срочникам