Пожарные Твери вынесли из горящей квартиры мужчину

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:32:56+03:00

Хозяин квартиры был спасен звеном газодымозащитной службы. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Угрозы его жизни нет, возгорание ликвидировано

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Пожар в квартире пятиэтажного дома №32, расположенного в Твери на Петербургском шоссе, начался 15 февраля поздно вечером. Об этом очевидцы тут же сообщили в оперативную дежурную службу.

На место отправились два отделения пожарно-спасательной части №3. По приезду сильное задымление наблюдалось в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже, где по информации соседей находился человек.

- Хозяин квартиры был спасен звеном газодымозащитной службы. Пострадавшего осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, прибывшие на место. Угрозы его жизни нет, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Локализация пожара была объявлена в 22:08. Ликвидация пожара - в 22:19.

Огонь повредил постельные принадлежности на площади 1 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU