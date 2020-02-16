Матч тверского «Динамо» и воронежского «Бурана» начнется с музыки «Ундервуда»

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:05:00+03:00

Начало игры в 17.00. Фото: с сайта vhl.dynamo.ru

И вне зависимости от исхода превратится в большой хоккейный праздник

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16 февраля для всех любителей хоккея ожидается большое событие – поединок команд Твери и Воронежа, «Динамо» и «Бурана», в рамках Высшей хоккейной лиги.

Матч пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» и вне зависимости от результатов его уже называют праздником. Несмотря и на исторически сложившееся хоккейное противостояние тверского и воронежского клубов.

- Одна из причин - зрителей ждет живой концерт рок-группы «Ундервуд». И, наконец, каждый из соперников попытается завершить регулярный чемпионат на победной ноте, - комментируют в пресс-центре хоккейного клуба «Динамо».

Игра начнется в 17.00. Выступление группы «Ундервуд» гораздо раньше - в 16.20.

ИСТОЧНИК KP.RU