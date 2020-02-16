Матч тверского «Динамо» и воронежского «Бурана» начнется с музыки «Ундервуда»
16 февраля для всех любителей хоккея ожидается большое событие – поединок команд Твери и Воронежа, «Динамо» и «Бурана», в рамках Высшей хоккейной лиги.
Матч пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» и вне зависимости от результатов его уже называют праздником. Несмотря и на исторически сложившееся хоккейное противостояние тверского и воронежского клубов.
- Одна из причин - зрителей ждет живой концерт рок-группы «Ундервуд». И, наконец, каждый из соперников попытается завершить регулярный чемпионат на победной ноте, - комментируют в пресс-центре хоккейного клуба «Динамо».
Игра начнется в 17.00. Выступление группы «Ундервуд» гораздо раньше - в 16.20.
ИСТОЧНИК KP.RU