30-летний безработный угнал в Тверской области мотоцикл «Хонда»
В полицию Осташкова Тверской области обратился местный житель, пояснив, что у него угнали мотоцикл «Хонда».
29-летний парень обнаружил пропажу, когда вышел во двор своего дома, расположенного по улице Рябочкина. Общий ущерб он оценил в 110 000 рублей.
Опрос возможных свидетелей и все необходимые действия привели к тому, что вор был найден. Им оказался нигде неработающий 30-летний местный житель.
С мотоциклом он ничего не успел сделать. Железного коня изъяли и передали хозяину.
- Возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - отмечает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Теперь сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU