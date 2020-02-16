2020-02-16T11:08:13+03:00
Происшествия

30-летний безработный угнал в Тверской области мотоцикл «Хонда»

Но уехать далеко не успел
Ирина ТАРАСОВА
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Угонщика задержали быстроУгонщика задержали быстроФото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию Осташкова Тверской области обратился местный житель, пояснив, что у него угнали мотоцикл «Хонда».

29-летний парень обнаружил пропажу, когда вышел во двор своего дома, расположенного по улице Рябочкина. Общий ущерб он оценил в 110 000 рублей.

Опрос возможных свидетелей и все необходимые действия привели к тому, что вор был найден. Им оказался нигде неработающий 30-летний местный житель.

С мотоциклом он ничего не успел сделать. Железного коня изъяли и передали хозяину.

- Возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - отмечает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Теперь сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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