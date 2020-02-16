Вечер молодой поэтессы Маргариты Годустовой пройдет в Твери в рамках проекта "Осторожно: поэзия!"

16 Февр. 2020 2020-02-16T01:27:04+03:00

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16 февраля в Твери состоится очередная встреча "Осторожно: поэзия!" Информационный партнер проекта - "Комсомольская правда" - Тверь".

На этот раз это гостей приглашают на Вечер молодой и перспективной поэтессы Маргариты Годустовой.

Девушка учится на третьем курсе филологического факультета ТвГУ специальности «литературное творчество», но уже заявила о себе как талантливый поэт.

- В своем творчестве я пытаюсь показать, как человек ищет себя, как выражает чувства и как его жизнь от них зависима. На данный момент самым главным мотивом моего занятия творчеством является желание показать людям разнообразие чувств, а также то, как обрести умение их понимать, - рассказывает о себе Маргарита.

Главной темой её прозы на сегодня является жизнь людей с ограниченными возможностями. Рассказывая о них, девушка пытается помочь всем, кто чувствует себя не таким, как большинство, и не видит для себя выхода.

Что касается стихов, то они в основном о любви и взаимоотношениях влюбленных.

Клуб "Теплый дом", ул. Новоторжская, 8.

Начало в 17.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU