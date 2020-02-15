Литературный концерт по "Голубой книге" Михаила Зощенко пройдет в Твери

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:09:11+03:00

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15 февраля в библиотеке Горького Твери пройдет Литературный концерт из цикла «Русские трагикомедии». Тема - Михаил Зощенко "Голубая книга". Исполнитель исторических рассказов - Алексей Злаказов.

Кратко о содержании встречи:

"В конце 1920-х – начале 30-х годов Михаил Зощенко был – без преувеличения! – самым знаменитым русским писателем. Популярность его была безгранична. Рассказы Зощенко под гомерический хохот зрителей читали с эстрады знаменитые артисты. Сборник бытовых новелл и исторических анекдотов, представляющий собой «краткую историю человеческих отношений», весь пронизан юмором, основанном на столкновении высокого и низкого, старого и нового. Писатель не только глубоко переосмыслил сказовую манеру повествования и спрятал аллюзии на запрещённые в ту пору произведения Николая Гумилёва, но и примирил историю с беллетристикой и изложил свою программу борьбы с человеческими пороками".

Жителей Твери приглашают на концерт, чтобы не только посмеяться, но и задуматься о жизни и человеческой природе.

Начало в 17.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU