2020-02-15T14:51:02+03:00
Происшествия

Снег растаял, ранее судимые отправились по домам и дачам Тверской области за инструментом

Двоих удалось задержать
Ирина ТАРАСОВА
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Подозреваемые сознались в содеянномПодозреваемые сознались в содеянномФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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34-летняя жительница Лихославльского района Тверской области обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что неизвестные проникли в сарай её дома и украли электроинструменты. Сумму ущерба она оценила в 20 000 рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место и провела необходимые действия. Выигранное время сыграло на руку. Вместе с участковым удалось задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимые неработающие жители Лихославля 28 и 29 лет. В содеянном они сознались.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведется следствие, - комментируют в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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