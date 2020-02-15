При столкновении двух авто в Твери пострадал человек

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:32:18+03:00

Водители были трезвые, но договориться не смогли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

15 февраля не обошлось в Твери без ДТП.

С утра на проспекте Чайковского у дома 26 Твери столкнулись два транспортных средства. Как потом покажет экспертиза, оба водителя были трезвые, но договориться не смогли.

ДТП произошло по наиболее распространенной причине: одна машина не предоставила при развороте встречному авто, движущемуся прямо, преимущества.

- Есть пострадавший, но угрозы его жизни нет, - комментируют в УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU