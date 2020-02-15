2020-02-15T14:32:18+03:00
Происшествия

При столкновении двух авто в Твери пострадал человек

Угрозы жизни нет
Ирина ТАРАСОВА
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Водители были трезвые, но договориться не смоглиВодители были трезвые, но договориться не смоглиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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15 февраля не обошлось в Твери без ДТП.

С утра на проспекте Чайковского у дома 26 Твери столкнулись два транспортных средства. Как потом покажет экспертиза, оба водителя были трезвые, но договориться не смогли.

ДТП произошло по наиболее распространенной причине: одна машина не предоставила при развороте встречному авто, движущемуся прямо, преимущества.

- Есть пострадавший, но угрозы его жизни нет, - комментируют в УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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