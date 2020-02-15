Неделя тверской книги раскроет "таинства Высочайшего быта"
В Твери продолжается Неделя тверской книги. 15 февраля в рамках мероприятия пройдет несколько интересных встреч.
13.00, Славянский зал - Презентация книги Фарита Батыргареева "Метрические книги мусульман города Твери".
13.00, Зал искусств Отдел патентно-технической и экологической информации - Творческий семинар молодых авторов. Презентация 5-го выпуска литературного альманаха "Литосфера".
15.00, Славянский зал - Презентация книги Марины Соколовой "Повести и рассказы о Родине" (г. Лихославль)
18.00, Славянский зал - Презентация книги Вячеслава Савельева «Тверской императорский дворец: таинства Высочайшего быта».
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU