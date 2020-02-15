2020-02-15T13:07:26+03:00
Звезды

Неделя тверской книги раскроет "таинства Высочайшего быта"

Начало презентации в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Неделя Тверской книги продолжается. Фото: тверская библиотека имени ГорькогоНеделя Тверской книги продолжается. Фото: тверская библиотека имени Горького
Изменить размер текста:

В Твери продолжается Неделя тверской книги. 15 февраля в рамках мероприятия пройдет несколько интересных встреч.

13.00, Славянский зал - Презентация книги Фарита Батыргареева "Метрические книги мусульман города Твери".

13.00, Зал искусств Отдел патентно-технической и экологической информации - Творческий семинар молодых авторов. Презентация 5-го выпуска литературного альманаха "Литосфера".

15.00, Славянский зал - Презентация книги Марины Соколовой "Повести и рассказы о Родине" (г. Лихославль)

18.00, Славянский зал - Презентация книги Вячеслава Савельева «Тверской императорский дворец: таинства Высочайшего быта».

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Литературный концерт по "Голубой книге" Михаила Зощенко пройдет в Твери
Снег растаял, ранее судимые отправились по домам и дачам Тверской области за инструментом
При столкновении двух авто в Твери пострадал человек
Неделя тверской книги раскроет "таинства Высочайшего быта"
День православной молодежи в Твери пройдет с копьем и щитом
Трех уроженцев страны СНГ задержали в Твери по подозрению в сбыте наркотиков
В Тверской области проходят мероприятия в память вывода войск из Афганистана
Роковые питерские барышни из группы "Ива Нова" привезут в Тверь этно-экстрим
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
СК Тверской области начал проверку по факту непристойных предложений в соцсетях несовершеннолетним девушкам
В Твери в этом году отремонтируют гораздо больше дорог, чем в 2019-м
В дома жителей Заволжского района Твери вернулось электричество
Миллион на туробъект: В Тверской области объявили конкурс для бизнесменов
В Фировском районе Тверской области утонул мужчина
Девушки Твери перед 23 февраля разошлют открытки солдатам-срочникам