2020-02-15T12:49:36+03:00
Происшествия

Трех уроженцев страны СНГ задержали в Твери по подозрению в сбыте наркотиков

Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
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В общей сложности было изъято порядка 740 граммов наркотического средства. Фото: УМВД России по Тверской областиВ общей сложности было изъято порядка 740 граммов наркотического средства. Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери задержали троих мужчин 23, 30 и 43 лет, уроженцев одной из стран СНГ, которых подозревают в сбыте наркотических средств. Дело ведет - Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области.

По данным полицейских задержанные официально нигде не работали. Однако сами, видимо, так не считали. Зарабатывали деньги они следующим образом: получали в Московской области крупные партии наркотиков, которые затем привозили в Тверь, расфасовывали на дозы, и готовились распространять посредством «закладок».

- Адреса нахождения наркотиков злоумышленники сообщали через популярные мессенджеры. Денежные расчеты вели через электронный интернет-кошелек, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

При обыске в арендованной квартире были обнаружены - порошкообразное вещество, электронные весы и упаковочный материал для фасовки наркотиков. Задержанные раскрыли и тайники с «закладками». В общей сложности было изъято порядка 740 граммов наркотического средства.

- Расследование уголовного дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере организованной группой» завершено. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Злоумышленники задержаны. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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