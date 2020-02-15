В Тверской области проходят мероприятия в память вывода войск из Афганистана

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:49:11+03:00

31 год назад последняя колонна Советских войск вышла из этой республики

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15 февраля исполняется 31 год со дня, когда последняя колонна Советских войск покинула территорию Демократической Республики Афганистан. Отмечают этот день памяти и в Тверской области. 14 февраля в ряде городов, в том числе и в Конаково прошли митинги. 15-ого пройдет он и в Твери на Краснофлотской набережной.

В День памяти губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил в своем обращении:

- Спустя десятилетия мы чтим всех, кто отстаивал интересы Родины на дальних рубежах, продолжил героические традиции мужества и преданности долгу воинов нашей страны. И сегодня российские военнослужащие вносят важный вклад в борьбу с международным терроризмом, участвуют в миротворческих и других спецоперациях, демонстрируя высокий профессионализм и силу духа.

Благодарю ветеранов боевых действий за доблестную службу Отечеству, за активное участие в жизни нашего региона и всей страны. Вы храните верность боевому братству и заботитесь о семьях погибших товарищей, ведёте большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и исполнения всех планов!

ИСТОЧНИК KP.RU