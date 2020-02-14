Роковые питерские барышни из группы "Ива Нова" привезут в Тверь этно-экстрим

14 Февр. 2020 2020-02-15T00:05:58+03:00

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22 февраля в Твери состоится концерт группы "Ива Нова".

- "Ива Нова" - это альтернативный этно-экстрим, который сочетает в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты. С ними пишется один из самых уникальных голосов планеты Альберт Кувезин и сотрудничают музыканты группы «АукцЫон». У группы в достатке и изобретательности, и безбашенной энергии. Залихватскую удаль и не по-женски мощный драйв питерские девушки сочетают с этническими экспериментами и мелодическими интерпретациями, - рассказывают о коллективе организаторы концерта.

Кстати, "Ива Нова" уже успела погастролировать по миру. Помимо выступлений в России, была в странах Европы – Германии, Голландии, Бельгии, Франции, Австрии, Швейцарии, Словении, Словакии, Хорватии, Румынии, Венгрии и др.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU