Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
24 февраля, в понедельник, жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим.
Отъезд запланирован в 8:00 от Театра драмы. Во время дороги паломники услышат рассказ о святых местах, которые планируется посетить.
В планах поездки:
10:30 Приезд в Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. В монастыре находится длань правой руки святой мученицы Татианы и частица мощей святителя Николая Чудотворца. Свободное время. 13:30 Отъезд.
14:30 Приезд в храм святого благоверного князя Александра Невского в п. Княжье Озеро (Истринский район), гдапланируется приложиться к святыням. Свободное время. Отъезд в 16:00.
Возвращение в Тверь - 24 февраля в 19:30 к Театру драмы.
Информация для паломников: для посещения храмов девушкам и женщинам потребуются юбка и платок на голову; с собой взять поесть в автобус.
Запись по тел.: 8-952-065-17-24 (Антон).
ИСТОЧНИК KP.RU