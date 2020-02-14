2020-02-15T00:11:51+03:00
Общество

Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим

Отъезд - 24 февраля
Ирина ТАРАСОВА
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Запись в поездку обязательна. Фото: Вконтакте, "Паломничество Из-Твери"Запись в поездку обязательна. Фото: Вконтакте, "Паломничество Из-Твери"
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24 февраля, в понедельник, жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим.

Отъезд запланирован в 8:00 от Театра драмы. Во время дороги паломники услышат рассказ о святых местах, которые планируется посетить.

В планах поездки:

10:30 Приезд в Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. В монастыре находится длань правой руки святой мученицы Татианы и частица мощей святителя Николая Чудотворца. Свободное время. 13:30 Отъезд.

14:30 Приезд в храм святого благоверного князя Александра Невского в п. Княжье Озеро (Истринский район), гдапланируется приложиться к святыням. Свободное время. Отъезд в 16:00.

Возвращение в Тверь - 24 февраля в 19:30 к Театру драмы.

Информация для паломников: для посещения храмов девушкам и женщинам потребуются юбка и платок на голову; с собой взять поесть в автобус.

Запись по тел.: 8-952-065-17-24 (Антон).

ИСТОЧНИК KP.RU

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