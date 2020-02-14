СК Тверской области начал проверку по факту непристойных предложений в соцсетях несовершеннолетним девушкам

14 Февр. 2020 2020-02-15T00:22:54+03:00

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки

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14 февраля Следственный комитет Тверской области в ходе мониторинга средств массовой информации выявил публикацию, где сообщалось, что несовершеннолетним жительницам региона от 8 до 15 лет в социальной сети кто-то рассылает предложения непристойного характера.

- С целью установления всех обстоятельств, изложенных в СМИ, следователем Осташковского межрайонного следственного отдела СУ Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - комментируют в ведомстве.

Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU