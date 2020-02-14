В дома жителей Заволжского района Твери вернулось электричество

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:12:34+03:00

Неполадки устранили менее, чем за час

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В дома жителей Заволжского района Твери вернулся свет. Об этом "КП-Тверь" сообщили читатели.

Напомним, около 19:10 вечера, 14 февраля, часть домов дальнего Заволжья, в районе Вагонзавода, осталась без электроэнергии из-за аварии на подстанции.

Энергетики пообещали, что свет вернется в дома в течение двух часов. По факту на устранение неполадки им потребовалось менее часа.

В настоящее время проблем с электроснабжением в домах нет.

ИСТОЧНИК KP.RU