Миллион на туробъект: В Тверской области объявили конкурс для бизнесменов

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:09:09+03:00

Региональное правительство готово выделить субсидии для предпринимателей в сфере туризма

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В Тверской области предприниматели могут получить до одного миллиона рублей в виде гранта на создание музеев, туристско-информационных центров и других объектов туриндустрии. Деньги будут выделяться из бюджета региона по конкурсу.

Как сообщает областное правительство, по его условиям, получатель гранта должен вложить в проект не менее 50% от общей суммы. Конкурс проводится в рамках принятой в регионе отраслевой госпрограммы развития туризма. Идею поддержал губернатор Игорь Руденя.

Для участия в конкурсе необходимы презентация проекта, финансово-экономический план реализации, отсутствие административных и иных нарушений.

Заявки принимаются до 16 марта 2020 года. Контактные телефоны в Министерстве туризма Тверской области:8 (4822) 32-24-39, 8 (4822) 34-76-63.

ИСТОЧНИК KP.RU