В Фировском районе Тверской области утонул мужчина
ЧП произошло недалеко от деревни Поддубье
В Тверской области спасатели извлекли из воды тело утонувшего мужчиныФото: Альберт БОЙКОВ
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В Фировском районе Тверской области на озере Глыби, недако от деревни Поддубье, утонул 62-летний мужчина. Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области 14 февраля.
Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело погибшего и передали полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU