В Фировском районе Тверской области утонул мужчина

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:03:54+03:00

В Тверской области спасатели извлекли из воды тело утонувшего мужчины Фото: Альберт БОЙКОВ

ЧП произошло недалеко от деревни Поддубье

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В Фировском районе Тверской области на озере Глыби, недако от деревни Поддубье, утонул 62-летний мужчина. Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области 14 февраля.

Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело погибшего и передали полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU