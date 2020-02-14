Девушки Твери перед 23 февраля разошлют открытки солдатам-срочникам

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:54:20+03:00

В областной столице состоится акция "Мы верим в тебя, солдат"

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В Твери с 19 по 23 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, пройдет молодежная акция "Мы верим в тебя, солдат".

Мероприятие организуют управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, МБУ "Подростково-молодежный центр" и городской отряд "Волонтеры Победы".

В рамках акции жительницы областной столицы из образовательных учреждений, общественных объединений и военно-патриотических клубов отправят открытки военнослужащим срочной службы воинских частей Твери, чтобы поздравить ребят с Днем защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU