Новый экстремальный аттракцион появился в Городском саду Твери

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:40:44+03:00

Он начнет работать с 1 марта

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В Городском саду Твери установили и смонтировали новый аттракцион "Хип-хоп".

- Он рассчитан на посетителей старше 14 лет, - пояснил директор МУП "Дирекция парков" Максим Рупанов. - На нем посетители с удовольствием смогут проверить свой вестибулярный аппарат.

В настоящий момент аттракцион проходит проверку Гостехнадзора и начнет работать с 1 марта.

А к лету горожан ждут и другие обновления. Это два новых аттракциона в детской зоне, новые вертолеты. Для маленьких тверичан и гостей Твери появится аттракцион "Падающая звезда" - башня свободного падения.

ИСТОЧНИК KP.RU