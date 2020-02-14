2020-02-14T19:40:44+03:00
Общество

Новый экстремальный аттракцион появился в Городском саду Твери

Он начнет работать с 1 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Новый аттракцион заработает с 1 марта Фото: администрация ТвериНовый аттракцион заработает с 1 марта Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Городском саду Твери установили и смонтировали новый аттракцион "Хип-хоп".

- Он рассчитан на посетителей старше 14 лет, - пояснил директор МУП "Дирекция парков" Максим Рупанов. - На нем посетители с удовольствием смогут проверить свой вестибулярный аппарат.

В настоящий момент аттракцион проходит проверку Гостехнадзора и начнет работать с 1 марта.

А к лету горожан ждут и другие обновления. Это два новых аттракциона в детской зоне, новые вертолеты. Для маленьких тверичан и гостей Твери появится аттракцион "Падающая звезда" - башня свободного падения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери в этом году отремонтируют гораздо больше дорог, чем в 2019-м
В дома жителей Заволжского района Твери вернулось электричество
Миллион на туробъект: В Тверской области объявили конкурс для бизнесменов
В Фировском районе Тверской области утонул мужчина
Девушки Твери перед 23 февраля разошлют открытки солдатам-срочникам
Новый экстремальный аттракцион появился в Городском саду Твери
Школьников Твери приглашают на День профориентации
Несколько домов Заволжского района Твери остались без света
В Тверской области откроют 30 «Точек роста» и ещё один «IT-куб»
Бумажные макеты танков и другой военной техники изготовили осужденные в Тверской области
В Тверской области дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках в спорткомплексах
В Тверской области бухгалтер и директор обворовали школу-интернат на шесть миллионов рублей
В Твери определены победители муниципальных этапов конкурса "Учитель года" и "Воспитатель года"
В торговых центрах Твери проходят антитеррористические учения
Туристы из Санкт-Петербурга сняли на видео лебединый вальс в Тверской области
В Тверской области грабитель отнял деньги и телефон у прохожего
На улице Софьи Перовской в Твери пешеход попал под машину
В Тверской области мужчина лишился денег после посиделок со случайным знакомым
В Твери новые автобусы вышли ещё на три маршрута
Настоятеля Никольской церкви Твери Сергея Дробу наградили медалью Анны Ахматовой
Участник ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Эмиль Байрамов останется в СИЗО
Определены победители голосования читателей "КП"-Тверь" за "Учителя 2020 года" и "Воспитателя 2020 года"
На улице Бебеля в Твери столкнулись два автомобиля
В Тверской области легковушка протаранила ограждение моста, пострадали двое
Неопытный водитель на легковушке врезался в дерево в Тверской области