Новый экстремальный аттракцион появился в Городском саду Твери
Он начнет работать с 1 марта
Новый аттракцион заработает с 1 марта Фото: администрация Твери
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В Городском саду Твери установили и смонтировали новый аттракцион "Хип-хоп".
- Он рассчитан на посетителей старше 14 лет, - пояснил директор МУП "Дирекция парков" Максим Рупанов. - На нем посетители с удовольствием смогут проверить свой вестибулярный аппарат.
В настоящий момент аттракцион проходит проверку Гостехнадзора и начнет работать с 1 марта.
А к лету горожан ждут и другие обновления. Это два новых аттракциона в детской зоне, новые вертолеты. Для маленьких тверичан и гостей Твери появится аттракцион "Падающая звезда" - башня свободного падения.
ИСТОЧНИК KP.RU