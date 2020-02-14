Школьников Твери приглашают на День профориентации
18 февраля в Твери, на базе МБУ ПМЦ "Доброе слово", пройдет День профориентации для школьников "Шаг в будущее".
Участников ждут на пяти интерактивных площадках:
- "Мое призвание", на которой участники пройдут мини-тест по профориентации, и получат его расшифровку и рекомендации;
- "Профессия на букву", где участники сыграют в профориентационную игру, расширят знания о мире профессионального труда;
- "Собеседование": здесь будет проведена мини-постановка (проживание ситуации собеседования);
- "Аукцион ценностей": разговор с психологом на тему ценностей;
- "Автопортрет", площадка, на которой пройдет профориентационнная игра, позволяющая повысить у игроков способность соотносить внешние характеристики и образы людей с различными профессиями.
Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00.
По вопросам участия обращаться по телефону: 43-23-00.
ИСТОЧНИК KP.RU