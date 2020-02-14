Школьников Твери приглашают на День профориентации

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:21:13+03:00

День профориентации для школьников "Шаг в будущее" пройдет в Твери Фото: администрация Твери

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18 февраля в Твери, на базе МБУ ПМЦ "Доброе слово", пройдет День профориентации для школьников "Шаг в будущее".

Участников ждут на пяти интерактивных площадках:

- "Мое призвание", на которой участники пройдут мини-тест по профориентации, и получат его расшифровку и рекомендации;

- "Профессия на букву", где участники сыграют в профориентационную игру, расширят знания о мире профессионального труда;

- "Собеседование": здесь будет проведена мини-постановка (проживание ситуации собеседования);

- "Аукцион ценностей": разговор с психологом на тему ценностей;

- "Автопортрет", площадка, на которой пройдет профориентационнная игра, позволяющая повысить у игроков способность соотносить внешние характеристики и образы людей с различными профессиями.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00.

По вопросам участия обращаться по телефону: 43-23-00.

ИСТОЧНИК KP.RU