В Тверской области откроют 30 «Точек роста» и ещё один «IT-куб»

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:08:01+03:00

Первый «IT-куб» в нашем регионе открыли в Твери в прошлом году. Фото: vk.com/itcube69

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По нацпроекту «Образование» в Тверской области на этот год большие планы. В том числе, открытие в 29 муниципалитетах 30 образовательных центров для школьников под названием «Точка роста».

Как сообщает областное правительство, этим дело не ограничится. Также запланировано создание Центра цифрового образования «IT-куб» в Удомельском городском округе. Осваивать там премудрости IT-технологий смогут не меньше 800 детей.

Такой центр уже открыли в конце прошлого года в Твери. Он располагается в детском технопарке «Кванториум». Там школьники от 8 до 17 лет изучают программирование, создают самостоятельные виртуальные проекты и различные приложения. Кстати, «Кванториум» в этом году станет еще и мобильным — его технолаборатория на колёсах будет периодически выезжать в районные школы.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, открытие высокотехнологичных обучающих центров для школьников — одно из главных направлений реализации нацпроекта «Образование» в нашщем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU