В Тверской области бухгалтер и директор обворовали школу-интернат на шесть миллионов рублей
В Тверской области сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Вышневолоцкий" совместно с УФСБ России по Тверской области раскрыли преступную схему присвоения бюджетных средств школы-интерната, расположенного в Вышнем Волочке.
По версии правоохранителей, главный бухгалтер 56-летняя женщина и ее 35-летняя дочь, а также 60-летний директор образовательного учреждения похитили из бюджета шесть миллионов рублей.
В домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски Фото: УМВД России по Тверской области
На рабочих местах и в домах фигурантов прошли обыски - изъяты документы, компьютерная техника, телефоны. На кадрах оперативной съемки видна дорогая обстановка домов, а также одежда, украшения и машины.
В домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски Фото: УМВД России по Тверской области
По ч. 4 статьи 160 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в растрате грозит до десяти лет лишения свободы.
В домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски Фото: УМВД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU