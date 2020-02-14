2020-02-14T16:22:58+03:00
Происшествия

В Тверской области бухгалтер и директор обворовали школу-интернат на шесть миллионов рублей

Подозреваемые задержаны, в их домах прошли обыски
Ольга ТРОФИМОВА
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Ущерб бюджета учреждения составил 6 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской областиУщерб бюджета учреждения составил 6 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Вышневолоцкий" совместно с УФСБ России по Тверской области раскрыли преступную схему присвоения бюджетных средств школы-интерната, расположенного в Вышнем Волочке.

По версии правоохранителей, главный бухгалтер 56-летняя женщина и ее 35-летняя дочь, а также 60-летний директор образовательного учреждения похитили из бюджета шесть миллионов рублей.

В домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски Фото: УМВД России по Тверской области

В домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски Фото: УМВД России по Тверской области

На рабочих местах и в домах фигурантов прошли обыски - изъяты документы, компьютерная техника, телефоны. На кадрах оперативной съемки видна дорогая обстановка домов, а также одежда, украшения и машины.

В домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски Фото: УМВД России по Тверской области

В домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски Фото: УМВД России по Тверской области

По ч. 4 статьи 160 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в растрате грозит до десяти лет лишения свободы.

В домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски Фото: УМВД России по Тверской области

В домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски Фото: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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