В торговых центрах Твери проходят антитеррористические учения
Посетители эвакуированы
В Твери эвакуированы два торговых центраФото: Василий ХОДАРЕВ
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Днем, 14 февраля, из торгово-развлекательного центра "РИО", на площади Гагарина, и гипермаркета "Глобус", на Октябрьском проспекте, были эвакуированы посетители.
Как поясинили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, это связано с тем, что в зданиях проходят антитеррористические учения.
На месте работают пожарные, полиция, кинологии медики и специалисты других силовых ведомств.
ИСТОЧНИК KP.RU