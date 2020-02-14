В торговых центрах Твери проходят антитеррористические учения

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:38:24+03:00

В Твери эвакуированы два торговых центра Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Днем, 14 февраля, из торгово-развлекательного центра "РИО", на площади Гагарина, и гипермаркета "Глобус", на Октябрьском проспекте, были эвакуированы посетители.

Как поясинили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, это связано с тем, что в зданиях проходят антитеррористические учения.

На месте работают пожарные, полиция, кинологии медики и специалисты других силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU