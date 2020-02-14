В Тверской области грабитель отнял деньги и телефон у прохожего

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:51:25+03:00

В Тверской области грабитель напал на прохожего Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В полицию обратился 32-летний житель Удомли и сообщил о грабеже. Мужчина рассказал, что на улице на него напал пьяный мужчина, повалил на землю, отнял деньги и телефон.

Пострадавший хорошо запомнил нападавшего. По составленной ориентировке полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний местный житель.

В полиции мужчина сознался в содеянном, но деньги и телефон вернуть не смог.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU