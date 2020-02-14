На улице Софьи Перовской в Твери пешеход попал под машину

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:08:43+03:00

На улице в Твери пострадал пешеход Фото: Алексей БУЛАТОВ

С травмой головы мужчина доставлен в больницу

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Авария произошла днем, 14 февраля, в районе дома №29 по улице Софьи Перовской в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Рено Логан" совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП мужчина-пешеход получил травмы. Угрозы его жизни нет. Водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU