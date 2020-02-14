2020-02-14T12:56:16+03:00
Общество

В Твери новые автобусы вышли ещё на три маршрута

В рамках модернизации транспортной системы обновились маршруты №№ 12, 205 и 211
Виктория ТУШКОВА
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Новый автобус на 211-м маршруте.Новый автобус на 211-м маршруте.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Сегодня, 14 февраля, новые ЛиАЗы средней вместимости выпустил на 211 маршрут региональный оператор пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья".

Автобус №211 ходит по маршруту: Мигалово — пос. 1 Мая — Отрадное.

Корреспонденту "КП"-Тверь" удалось проехать на новом автобусе №211 и отметить несколько очевидных недоработок, надеемся, временных.

Первое: информирование об остановках и пересадочных пунктах в салоне не работает. Через громкую связь их также не объявляют.

Второе: валидаторы включены и принимают карты, но при прикладывании карты на выходе из автобуса (что необходимо делать, дабы зафиксировать конечную точку поездки для расчёта стоимости проезда) происходит сбой: валидация проходит как повторное прикладывание карты, вместо того, чтобы фиксировать конечную точку.

Напомним, это важно для автобусов, выезжающих в пригород. Без удачной повторной валидации система спишет с карты максимальную стоимость поездки, как если бы пассажир ехал до конечно точки маршрута в Калининском районе.

Кроме 211-го автобуса на дорогах города нами замечен маршрут №12 (Деревнище (АТП) — ТЭЦ-3), а в мобильном приложении "Волга" отслеживается также маршрут №205 (Боровлёво — Южный Д — Литвинки — ПМК — Городище — Детский санаторий «Прометей»).

Добавим, что данные три маршрута должны были обновиться вместе с ещё тринадцатью 10 февраля, в рамках второго этапа транспортной реформы. Но сроки модернизации сдвинулись. На настоящий момент достоверной информации о точных сроках реализации последующих этапов реформирования нет. Транспортный оператор сообщает лишь, что переход на новую транспортную систему будет вестись постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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