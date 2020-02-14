В Тверской области мужчина лишился денег после посиделок со случайным знакомым
Их украли с его банковской карты
Житель Тверской области лишился 8000 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В дежурную часть Молоковского пункта полиции обратился 58-летний местный житель и сообщил, что с ео банковской карты пропали 8 000 рублей.
Полицейские выяснили, что заявитель распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний житель поселка Молоково.
Фигурант рассказал, что перевел деньги себе на счет через приложение на телефоне.
За совершение кражи подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU