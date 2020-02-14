В Тверской области мужчина лишился денег после посиделок со случайным знакомым

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:00:17+03:00

Их украли с его банковской карты

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Молоковского пункта полиции обратился 58-летний местный житель и сообщил, что с ео банковской карты пропали 8 000 рублей.

Полицейские выяснили, что заявитель распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний житель поселка Молоково.

Фигурант рассказал, что перевел деньги себе на счет через приложение на телефоне.

За совершение кражи подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU