Настоятеля Никольской церкви Твери Сергея Дробу наградили медалью Анны Ахматовой
Президиум Российского союза писателей наградил медалью имени Анны Ахматовой настоятеля Никольской церкви г. Твери протоиерея Сергия Дробу. Об этом сообщила пресс-служба Тверской и Кашинской епархии.
- Я весьма благодарен Российскому союзу писателей за внимание к моей скромной «лепте» в развитие русской литературы. И хочу подчеркнуть, что, принимая общественные награды: медаль В. Маяковского в прошлом году и ныне медаль А. Ахматовой, воспринимаю это как экспертную оценку моим стихам. Я очень люблю поэзию, - отметил в своей благодарственной речи отец Сергий Дроба.
Торжественная церемония вручения награды состоится 22 марта, по Всемирный день поэзии, в Концертном зале Правительства Москвы.
"ВЕТХИЕ ДУМЫ
протоиерей Сергий Дроба
Сгинте думы холодные к ночи, Днесь смеётся весна молода! Неужели я в скорби бессилья, Проведу молодые лета?
Нет, я буду сквозь слёзы смеяться, И средь горя - пою я псалмы, Без надежды, но всё ж умиляться, Жить хочу я! Прочь грусти мои!
Нарочито смотря в перепутье, Буду сеять Святыни Твои, Посажу я цветы на морозе, И пролью на них слёзы свои!
И от слёз этих ласково - сильных, Треснет корка сердец ледника, И согреет любовью, возможно, И настанет Господня весна!"
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