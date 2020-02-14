2020-02-14T11:36:55+03:00
Звезды

Настоятеля Никольской церкви Твери Сергея Дробу наградили медалью Анны Ахматовой

Годом ранее он был награжден медалью Владимира Маяковского
Ольга ТРОФИМОВА
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Настоятеля Никольской церкви Твери Сергея Дробу наградили медалью Анны Ахматовой Фото: tvereparhia.ruНастоятеля Никольской церкви Твери Сергея Дробу наградили медалью Анны Ахматовой Фото: tvereparhia.ru
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Президиум Российского союза писателей наградил медалью имени Анны Ахматовой настоятеля Никольской церкви г. Твери протоиерея Сергия Дробу. Об этом сообщила пресс-служба Тверской и Кашинской епархии.

- Я весьма благодарен Российскому союзу писателей за внимание к моей скромной «лепте» в развитие русской литературы. И хочу подчеркнуть, что, принимая общественные награды: медаль В. Маяковского в прошлом году и ныне медаль А. Ахматовой, воспринимаю это как экспертную оценку моим стихам. Я очень люблю поэзию, - отметил в своей благодарственной речи отец Сергий Дроба.

Торжественная церемония вручения награды состоится 22 марта, по Всемирный день поэзии, в Концертном зале Правительства Москвы.

"ВЕТХИЕ ДУМЫ

протоиерей Сергий Дроба

Сгинте думы холодные к ночи, Днесь смеётся весна молода! Неужели я в скорби бессилья, Проведу молодые лета?

Нет, я буду сквозь слёзы смеяться, И средь горя - пою я псалмы, Без надежды, но всё ж умиляться, Жить хочу я! Прочь грусти мои!

Нарочито смотря в перепутье, Буду сеять Святыни Твои, Посажу я цветы на морозе, И пролью на них слёзы свои!

И от слёз этих ласково - сильных, Треснет корка сердец ледника, И согреет любовью, возможно, И настанет Господня весна!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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