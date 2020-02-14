В Твери определены победители муниципальных этапов конкурса "Учитель года" и "Воспитатель года"

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:11:13+03:00

Учителем года в Твери стала Юлия Румянцева Фото: Виктория ТУШКОВА

Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся финал конкурсов

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Финал, на котором назвали победителей муниципального этапа конкурсов "Учитель года" и "Воспитатель года", состоялся 14 февраля во Дворце творчества детей и молодёжи.

Педагоги показывали творческие задания. После чего объявили имена лучших учителя и воспитателя Твери.

Учителем года в Твери стала Юлия Румянцева (средняя школа №1, учитель начальных классов). Воспиталем года - Елена Васильева (детский сад № 65).

Воспиталем года - Елена ВасильеваФото: Виктория ТУШКОВА

Они проходят в региональный тур конкурса, победители которого будут представлять регион на Всероссийском финале.

Призерами конкурса "Учитель года" названы Анастасия Котова (средняя школа №14, учитель истории и обществознания), Вера Гаврилова (средняя школа №36, учитель математики), Елена Беляева (гимназия №44, учитель географии).

Призеры конкурса "Воспитатель года": Виктория Щурова (детский сад № 142), Наталья Галкина (детский сад № 166), Анжела Громова (детский сад № 62).

Напомним, "КП"-Тверь" традиционно поддерживала конкурс, организовав народное голосование. Его победителями стали: Диана Потинян (педагог школы №42, учитель русского языка и литературы) и Ирина Аксёнова (педагог детского сада №20/1, инструктор физической культуры).

ИСТОЧНИК KP.RU