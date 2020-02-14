Определены победители голосования читателей "КП"-Тверь" за "Учителя 2020 года" и "Воспитателя 2020 года"
Подведены итоги голосования читателей "КП"-Тверь" за лучшего учителя и воспитателя 2020 года. Народное голосование тверская "Комсомолка" проводит каждый год, поддерживая муниципальные этапы Всероссийских конкурсов "Учитель года" и "Воспитатель года".
Победителями стали:
- Диана Потинян, педагог школы №42, учитель русского языка и литературы;
- Ирина Аксёнова, педагог детского сада №42, инструктор физической культуры.
Диана Потинян набрала в голосовании 10 026 голосов. Ирина Аксёнова - 2105 голосов.
Мы поздравляем победителей, их ждут подарки и дипломы от "КП"-Тверь".
Напомним, официальных победителей муниципальных этапов конкурсов "Учитель года - 2020" и "Воспитатель года - 2020" мы узнаем сегодня, 14 февраля. Финал стартует во Дворце творчества детей и молодёжи в 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU