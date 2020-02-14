2020-02-14T10:42:20+03:00
Общество

Определены победители голосования читателей "КП"-Тверь" за "Учителя 2020 года" и "Воспитателя 2020 года"

Они получат подарки и дипломы на одной сцене с официальными победителями
Виктория ТУШКОВА
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Победители по версии читателей "КП"-Тверь": Диана Потинян (слева) и Ирина Аксёнова (справа). Фото: администрация Твери.Победители по версии читателей "КП"-Тверь": Диана Потинян (слева) и Ирина Аксёнова (справа). Фото: администрация Твери.
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Подведены итоги голосования читателей "КП"-Тверь" за лучшего учителя и воспитателя 2020 года. Народное голосование тверская "Комсомолка" проводит каждый год, поддерживая муниципальные этапы Всероссийских конкурсов "Учитель года" и "Воспитатель года".

Победителями стали:

- Диана Потинян, педагог школы №42, учитель русского языка и литературы;

- Ирина Аксёнова, педагог детского сада №42, инструктор физической культуры.

Диана Потинян набрала в голосовании 10 026 голосов. Ирина Аксёнова - 2105 голосов.

Мы поздравляем победителей, их ждут подарки и дипломы от "КП"-Тверь".

Напомним, официальных победителей муниципальных этапов конкурсов "Учитель года - 2020" и "Воспитатель года - 2020" мы узнаем сегодня, 14 февраля. Финал стартует во Дворце творчества детей и молодёжи в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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