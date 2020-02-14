На улице Бебеля в Твери столкнулись три автомобиля
На дороге собирается пробка
ДТП на улице Бебеля в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Екатерина Романова
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Утром, 14 февраля, на улице Бебеля в центре Твери столкнулись три автомобиля. Как стало известно, одного из водителей зажало в автомобиле, его деблокируют прибывшие на место ДТП спасатели.
На месте также работают медики и сотрудники ГИБДД. Фотографиями случившегося поделились читатели паблика "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
Обстоятельства аварии и информация о других пострадавших уточняется.
На улице собирается пробка. Водителям стоит планировать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU