На улице Бебеля в Твери столкнулись три автомобиля

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:16:23+03:00

ДТП на улице Бебеля в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Екатерина Романова

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Утром, 14 февраля, на улице Бебеля в центре Твери столкнулись три автомобиля. Как стало известно, одного из водителей зажало в автомобиле, его деблокируют прибывшие на место ДТП спасатели.

На месте также работают медики и сотрудники ГИБДД. Фотографиями случившегося поделились читатели паблика "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Обстоятельства аварии и информация о других пострадавших уточняется.

На улице собирается пробка. Водителям стоит планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU