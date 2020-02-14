2020-02-14T10:04:14+03:00
Происшествия

В Тверской области легковушка протаранила ограждение моста, пострадали двое

ДТП произошло в Конаково
Ольга ТРОФИМОВА
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Легковушка протаранила ограждение моста Фото: УГИБДД России по Тверской областиЛегковушка протаранила ограждение моста Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась рано утром, 14 февраля, на улице Пригородной в Конаково Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 24-летний водитель автомобиля "Mitsubishi Lancer" не справился с управлением и врезался в ограждение моста.

В результате ДТП пострадал водитель и девушка-пассажир автомобиля. Угрозы их жизни нет. В Госавтоинспекции отметили, что ремнем безопасности водитель был не пристегнут - в крепеже ремня стояла "заглушка".

Водитель был не пристегнут ремнем безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель был не пристегнут ремнем безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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