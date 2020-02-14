2020-02-14T08:23:39+03:00
Происшествия

Неопытный водитель на легковушке врезался в дерево в Тверской области

Пострадавшему оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области молодой водитель врезался на машине в деревоВ Тверской области молодой водитель врезался на машине в деревоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла около 23:45 вечера, 13 февраля, в районе дома №45 по улице Еременко, в Торопце Тверской области.

В УГИБДД России сообщили, что 18-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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