Коммунальщики в Твери сливали кипяток через крышу двухэтажного дома на улице Орджоникидзе
Жители подумали, что произошла коммунальная авария
Кипяток из отопительной системы сливали через крышу Фото: vk.com/"Подслушано Тверь и Тверская область"
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13 февраля на улице Орджоникидзе в Твери жители дома №22/25 сняли на видео, как через крышу двухэтажки льется кипяток.
Видео появилось в группе "Подслушано Тверь и Тверская область" в соцсети. Как стало известно позже, кипяток лился на дорогу по причине работ по развоздушиванию отопительной системы, которые проводили в доме коммунальные службы.
В настоящее время отопление в доме налажено. Ситуация находится под контролем администрации района.
ИСТОЧНИК KP.RU