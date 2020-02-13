Коммунальщики в Твери сливали кипяток через крышу двухэтажного дома на улице Орджоникидзе

13 Февр. 2020 2020-02-13T22:17:02+03:00

Кипяток из отопительной системы сливали через крышу Фото: vk.com/"Подслушано Тверь и Тверская область"

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13 февраля на улице Орджоникидзе в Твери жители дома №22/25 сняли на видео, как через крышу двухэтажки льется кипяток.

Видео появилось в группе "Подслушано Тверь и Тверская область" в соцсети. Как стало известно позже, кипяток лился на дорогу по причине работ по развоздушиванию отопительной системы, которые проводили в доме коммунальные службы.

В настоящее время отопление в доме налажено. Ситуация находится под контролем администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU