В Тверской области обезвредили более 30 снарядов времен войны
В четверг, 13 февраля, группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в д. Васнево Бельского района обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: семь 105 мм артиллерийских снарядов, два 75 мм артиллерийских снарядов, двадцать две ручные противотанковые гранаты "РПГ-40".
МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU