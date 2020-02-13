2020-02-13T21:04:44+03:00
Общество

В Тверской области обезвредили более 30 снарядов времен войны

Трофеи нашли в Бельском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области обезвредили снаряды ремен войныВ Тверской области обезвредили снаряды ремен войны
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В четверг, 13 февраля, группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в д. Васнево Бельского района обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: семь 105 мм артиллерийских снарядов, два 75 мм артиллерийских снарядов, двадцать две ручные противотанковые гранаты "РПГ-40".

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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