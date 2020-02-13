В Твери на бульваре Профсоюзов горел троллейбус
Никто не пострадал
В Твери горел троллейбус Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Odinokiy Molodoy (скрин видео)
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О том, что на бульваре Профсоюзов в Твери вечером, 13 февраля, загорелся троллейбус №2, рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь". В сообществе появилось и видео пожара.
В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что загорелись провода троллейбусПо прибытии на место пожарных огонь был потушен. На место ЧП прибыли электрики.
Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU