2020-02-13T18:50:31+03:00
Происшествия

В Твери на бульваре Профсоюзов горел троллейбус

Никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери горел троллейбус Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Odinokiy Molodoy (скрин видео)В Твери горел троллейбус Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Odinokiy Molodoy (скрин видео)
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О том, что на бульваре Профсоюзов в Твери вечером, 13 февраля, загорелся троллейбус №2, рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь". В сообществе появилось и видео пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что загорелись провода троллейбусПо прибытии на место пожарных огонь был потушен. На место ЧП прибыли электрики.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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