30-летний юбилей отметит Тверская организация инвалидов «Клуб «Надежда»

13 Февр. 2020 2020-02-13T22:15:21+03:00

Организация появилась в 1990 году и на тот момент объединила 16 человек. Фото: из архива клуба "Надежда"

Изменить размер текста: A A

17 февраля во Дворце культуры «Пролетарка» 30-летний юбилей отметит Тверская городская общественная организация инвалидов «Клуб «Надежда».

Организация появилась в 1990 году и на тот момент объединила 16 человек, которые решили на своем первом организационном собрании зарегистрировать при ДК «Пролетарка» спортивно – оздоровительный клуб инвалидов «Надежда». Возглавил его Валерий Петров. Спустя год руководство клуба перешло к Зинаиде Журавлевой, а впоследствии – Нине Макаренко. Нина Ефимовна возглавляет теперь уже Тверскую городскую общественную организацию инвалидов «Клуб «Надежда» уже 18 лет. Её внучка Мария Евстратова, помогает бабушке вести занятия в детской группе.

- За 30 лет своего существования «Надежде» удалось не просто объединить вокруг себя

более 200 представителей самой сложной категории инвалидов, 43 из которых дети, но и вселить в каждого из них уверенность в завтрашнем дне через социальную адаптацию и интеграцию в общество, - рассказывают в ДК «Пролетарка».

Участники клуба принимают участие в социальных проектах, плетут кружево на коклюшках, изготовливают бижутерию, оформляют кукол для собственного кукольного театра с 8-летней историей. Особая страница истории клуба - ансамбль «Поющие сердца», - рассказывают в ДК «Пролетрака».

В юбилейный день гостей ждут мастер-классы, выставка, а также праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU