Предпринимателям Тверской области дадут 485 млн рублей взаймы

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:35:05+03:00

Это почти на 49 млн рублей больше, чем в прошлом году

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В 2020 году представителям малого и среднего бизнеса Верхневолжья запланировано выделить 300 займов на общуюю сумму в 485 млн рублей. Об этом сообщает областное правительство.

Для сравнения - в прошлом году предпринимателям выдали 218 займов на сумму более 335,7 млн рублей. Средства предоставляются Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.

– Ключевая задача – обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан. Приоритетными для поддержки в Тверской области являются производственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и туристические организации, – сказал губернатор Игорь Руденя, говоря о реализации нацпроекта поддержки бизнеса.

Согласно нацпроекту к 2024 году в регионе должно на 10% увеличится количество предприятий и занятых на них жителей региона (со 176 тыс. до 211 тыс. человек). Вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт должен вырасти с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024-м.

ИСТОЧНИК KP.RU