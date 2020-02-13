2020-02-13T16:11:21+03:00
Общество

Госавтоинспекторы в Твери проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей

Профилактическое мероприятие прошло в Центральном районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В центре Твери прошла акция "Без кресла нет поездки!" Фото: УМВД России по Тверской областиВ центре Твери прошла акция "Без кресла нет поездки!" Фото: УМВД России по Тверской области
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Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Твери провели акцию «Без кресла нет поездки!». Мероприятие состоялось на Тверском проспекте в Центральном районе. Автоинспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей.

- Большинство автомобилистов ответственно отнеслись к безопасности юных пассажиров. Однако есть и те, кто нарушает требования правил. Одни нарушители вообще не использовали детские удерживающие системы, у других даже при наличии детских автокресел маленькие пассажиры перевозились без их использования, либо ехали в кресле, но не были пристегнуты ремнями безопасности, установленными на удерживающем устройстве, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейды по безопасности перевозки детей прошли и в районах Тверской области. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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