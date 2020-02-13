Госавтоинспекторы в Твери проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Твери провели акцию «Без кресла нет поездки!». Мероприятие состоялось на Тверском проспекте в Центральном районе. Автоинспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей.
- Большинство автомобилистов ответственно отнеслись к безопасности юных пассажиров. Однако есть и те, кто нарушает требования правил. Одни нарушители вообще не использовали детские удерживающие системы, у других даже при наличии детских автокресел маленькие пассажиры перевозились без их использования, либо ехали в кресле, но не были пристегнуты ремнями безопасности, установленными на удерживающем устройстве, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Рейды по безопасности перевозки детей прошли и в районах Тверской области. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU