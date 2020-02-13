Дачу пенсионерки обокрали в Калининском районе Тверской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:44:47+03:00

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В дежурную часть обратилась 58-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что неизвестные злоумышленники разбили окно и проникли в ее дачный дом, откуда похитили имущество. Ущерб составил 70 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, проверили места возможного сбыта краденного и установили подозреваемых. Ими оказались жители Тверской области 20 и 49 лет, один из фигурантов был ранее судим. Мужчины дали признательные показания, но похищенное не вернули.

За кражу фигурантам грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU