2020-02-13T15:44:47+03:00
Происшествия

Дачу пенсионерки обокрали в Калининском районе Тверской области

Ущерб составил 70 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали подозреваемыхПолицейские задержали подозреваемыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть обратилась 58-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что неизвестные злоумышленники разбили окно и проникли в ее дачный дом, откуда похитили имущество. Ущерб составил 70 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, проверили места возможного сбыта краденного и установили подозреваемых. Ими оказались жители Тверской области 20 и 49 лет, один из фигурантов был ранее судим. Мужчины дали признательные показания, но похищенное не вернули.

За кражу фигурантам грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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