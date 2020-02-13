Житель деревни в Тверской области незаконно использовал для рыбоводства природный ручей

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:40:17+03:00

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Инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области провели проверку водоохранной зоны ручья Здоровец Вышневолоцкого городского округа и выявили факт нарушения водного законодательства.

В частности, житель деревни Лаврово, обустроив на своем земельном участке пруд для рыбоводства, осуществлял забор природной воды из ручья Здоровец, а также сбрасывал в него сточные воды, не имея документов на право пользования водным объектом. Нарушитель оштрафован.

В ходе судебного заседания представителем гражданина заявлено ходатайство о заключении с Министерством мирового соглашения на использование ручья, которое было утверждено определением Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU