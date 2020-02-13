Житель деревни в Тверской области незаконно использовал для рыбоводства природный ручей
Инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области провели проверку водоохранной зоны ручья Здоровец Вышневолоцкого городского округа и выявили факт нарушения водного законодательства.
В частности, житель деревни Лаврово, обустроив на своем земельном участке пруд для рыбоводства, осуществлял забор природной воды из ручья Здоровец, а также сбрасывал в него сточные воды, не имея документов на право пользования водным объектом. Нарушитель оштрафован.
В ходе судебного заседания представителем гражданина заявлено ходатайство о заключении с Министерством мирового соглашения на использование ручья, которое было утверждено определением Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU