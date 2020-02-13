Руководитель следственного управления полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан
Речь пойдет о защите прав предпринимателей
Руководитель следственного управления полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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19 февраля, с 10:00 до 13:00, в здании следственного управления регионального СКР, на улице Вагжанова, д.15, состоится прием граждан по вопросам давления на бизнес.
Прием будут вести руководитель следственного управления СК России по Тверской области Альберт Кизимов и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский.
Предварительно записаться на прием можно по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-62-36, 66-62-69.
ИСТОЧНИК KP.RU