Руководитель следственного управления полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:12:11+03:00

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19 февраля, с 10:00 до 13:00, в здании следственного управления регионального СКР, на улице Вагжанова, д.15, состоится прием граждан по вопросам давления на бизнес.

Прием будут вести руководитель следственного управления СК России по Тверской области Альберт Кизимов и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-62-36, 66-62-69.

ИСТОЧНИК KP.RU