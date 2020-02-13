2020-02-13T13:27:45+03:00
Общество

Жители Тверской области могут рассказать о своих родственниках-ветеранах через проект "Дорога памяти"

Мультимедийный проект собирает информацию об участниках Великой Отечественной войны
Ольга ТРОФИМОВА
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Память участников войны увековечат в мультимедийной галерее "Дорога памяти"Память участников войны увековечат в мультимедийной галерее "Дорога памяти"Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Мультимедийная галерея "Дорога памяти"с фотографиями участников Великой отечественной войны откроется 9 мая. Проект призван увековечить подвиг ветеранов и приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы.

Рассказать о своих родственниках-ветеранах может каждый, в том числе и жители Тверской области.

С 17 февраля по 31 мая 2020 года принести фотографии участников Великой Отечественной войны, для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта, можно в любое, даже самое отдаленное, отделение Почты России. Фотографии отсканируют для публикации в единой базе данных, а после вернут владельцам.

Вместе с тем, в отделениях Почты России будут размещены информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Перейдя по нему на страницу сайта, фотографии можно будет добавить самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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