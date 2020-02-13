2020-02-13T12:36:40+03:00
Спорт

Группа "Ундервуд" выступит на матче "Динамо" Тверь с воронежским "Бураном"

Игра состоится в СК "Юбилейный"
Ольга ТРОФИМОВА
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Группа "Ундервуд" выступит перед матчем "Динамо" Тверь - "Буран" Воронеж. Фото: vhl.dynamo.ru (афиша)Группа "Ундервуд" выступит перед матчем "Динамо" Тверь - "Буран" Воронеж. Фото: vhl.dynamo.ru (афиша)
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В воскресенье, 16 февраля, для всех болельщиков, пришедших на игру между тверским "Динамо" и воронежским "Бураном", выступит группа "Ундервуд". Для болельщиков двери спорткомплекса распахнутся в 15:30. Концертная часть начнется в чаше СК "Юбилейный" в 16:20, а стартовое вбрасывание в игре намечено на 17:00.

А 15 февраля хоккейный клуб "Динамо" Тверь проведет турнир среди болельщиков по NHL 20. Мероприятие пройдет в зоне фуд-корта в Торговом Парке N1. Регистрация участников начнется в 13:00.

- Матчи будут проходить в формате 3×3. Сам турнир будет включать групповой этап и плей-офф. Одна игра идет до пяти заброшенных шайб или до окончания матча, - сообщает пресс-центр "Динамо" Тверь.

Три финалиста разыграют между собой ценные призы.

Зарегистрироваться и стать участником турнира сможет любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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