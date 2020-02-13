Тверской скорой помощи купили 57 кардиографов с интересной функцией
В нашем регионе продолжается переоснащение медучреждений по линии нацпроекта «Здравоохранение». Областное правительство сообщает, что для Тверской станции скорой медицинской помощи закуплено 57 новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи данных.
Эти ЭКГ позволяют проводить диагностику пациента на расстоянии. Данные о больном можно будет пересыласть по защищённому каналу электросвязи специалистам дистанционного кардицентра ОКБ.
На покупку новых ЭКГ выделили свыше 5,3 млн рублей из бюджета региона.
- Служба скорой медицинской помощи должна стать самым оперативным, высококвалифицированным и передовым звеном в системе здравоохранения Верхневолжья, - считает губернатор Игорь Руденя.
В прошлом году в регионе для бригад скорой помощи уже приобретено 115 аппаратов ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных.
Всего на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в регионе в этом году направят 2,1 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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