2020-02-13T12:26:01+03:00
Здоровье

Тверской скорой помощи купили 57 кардиографов с интересной функцией

Новое медоборудование приобретено за счёт областного бюджета
Александр ЖМУЛИН
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Новые электрокардиографы обеспечены функцией дистанционной передачи данных, их можно будет мобильно пересыласть в областной кардиоцентр. Фото: ПТОНовые электрокардиографы обеспечены функцией дистанционной передачи данных, их можно будет мобильно пересыласть в областной кардиоцентр. Фото: ПТО
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В нашем регионе продолжается переоснащение медучреждений по линии нацпроекта «Здравоохранение». Областное правительство сообщает, что для Тверской станции скорой медицинской помощи закуплено 57 новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи данных.

Эти ЭКГ позволяют проводить диагностику пациента на расстоянии. Данные о больном можно будет пересыласть по защищённому каналу электросвязи специалистам дистанционного кардицентра ОКБ.

На покупку новых ЭКГ выделили свыше 5,3 млн рублей из бюджета региона.

- Служба скорой медицинской помощи должна стать самым оперативным, высококвалифицированным и передовым звеном в системе здравоохранения Верхневолжья, - считает губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году в регионе для бригад скорой помощи уже приобретено 115 аппаратов ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных.

Всего на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в регионе в этом году направят 2,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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