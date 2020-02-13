В Тверской области суд запретил интернет-страницы, содержащие ролики об избиении подростков
Прокуратурой Весьегонского муниципального округа в ходе мониторинга сети Интернет были выявлены две интернет-страницы, содержащие ролики с агрессивным поведением несовершеннолетних в отношении сверстников - драками между детьми и избиением.
Доступ на указанные ресурсы осуществлялся в свободной форме, без регистрации и возрастных ограничений. Ознакомиться с содержанием и скопировать информацию мог любой желающий.
По данному факту прокурором в суд было направлено административное исковое заявление о признании указанных материалов запрещенными к размещению. Требование рассмотрено и удовлетворено.
Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.
ИСТОЧНИК KP.RU