Организация в Тверской области задолжала работникам более полумиллиона рублей
Прокуратуры выявила, что ООО "Компания Продвижение", работающее на территории Старицы, допустило нарушение трудового законодательства и задолжало заработную плату 40 работникам. Общая сумма задолженности составила свыше 550 тыс. рублей.
В отношении генерального директора и юридического лица прокуратурой Старицкого района возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых виновным назначен штраф на общую сумму 40 тыс. рублей.
- В защиту прав работников прокуратурой в адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в областной прокуратуре.
Задолженность погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU