2020-02-13T12:01:21+03:00
Общество

Организация в Тверской области задолжала работникам более полумиллиона рублей

Долги погасили после вмешательства прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВА
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Компания задолжала работникам более 550 тысяч рублейКомпания задолжала работникам более 550 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратуры выявила, что ООО "Компания Продвижение", работающее на территории Старицы, допустило нарушение трудового законодательства и задолжало заработную плату 40 работникам. Общая сумма задолженности составила свыше 550 тыс. рублей.

В отношении генерального директора и юридического лица прокуратурой Старицкого района возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых виновным назначен штраф на общую сумму 40 тыс. рублей.

- В защиту прав работников прокуратурой в адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в областной прокуратуре.

Задолженность погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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