Жителя соседнего региона задержали за угон автомобиля в Тверской области
В полицию обратился 63-летний житель Андреаполя. Мужчина сообщил, что ночью из двора дома неизвестный угнал его автомобиль марки "KIA".
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативный дежурный направил патрульным экипажам ориентировку на транспортное средство.
Пропавшую машину обнаружили в лесу на окраине города. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен ранее судимый, неработающий 32-летний житель Псковской области.
В полиции подозреваемый дал признательные показания.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Автомобиль вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU