Жителя соседнего региона задержали за угон автомобиля в Тверской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:55:16+03:00

Мужчина угнал иномарку и бросил ее в лесу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мужчина угнал и бросил в лесу иномарку местного жителя

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В полицию обратился 63-летний житель Андреаполя. Мужчина сообщил, что ночью из двора дома неизвестный угнал его автомобиль марки "KIA".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативный дежурный направил патрульным экипажам ориентировку на транспортное средство.

Пропавшую машину обнаружили в лесу на окраине города. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен ранее судимый, неработающий 32-летний житель Псковской области.

В полиции подозреваемый дал признательные показания.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Автомобиль вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU